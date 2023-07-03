В Петербург на саммит для встречи с Путиным прилетит представитель Ливии

В Санкт-Петербурге в саммите «Россия-Африка» примет участие глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. Он уже получил приглашение от президента России Владимира Путина и теперь прибудет в северную столицы РФ, чтобы встретиться с ним.

В рамках саммита представители государств смогут провести важные встречи на заданные темы. Также удастся обсудить ряд политических и экономических вопросов на двустороннем и региональном уровнях. Об этом сообщила официальный представитель совета Наджва Вахиба РИА Новости.

Напомним, что саммит «Россия-Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля 2023 года. В указанные даты в культурную столицу приедет множество африканских политических деятелей. В настоящее время в городе на Неве уже ведется активная подготовка к этому значимому для всей страны событию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург на саммит может явиться посол Лесото в США.