В Петербург на саммит может явиться посол Лесото в США

В Санкт-Петербурге в период с 26 по 29 июня пройдет второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка. Событие окажется важным для обеих сторон.

Сейчас уже десятки африканских стран дали согласие на участие в саммите. Также ответы на приглашения от других государств продолжают поступать. В указанное время в северную столицу России приедут делегации от стран-участников. Точный список пока не был сформирован.

Посол Королевства Лесото в США Тумисанг Мосото заявил, что делегация его страны тоже может принять участие в предстоящем саммите. Пока этот вопрос обсуждается, но чиновник отмечает, что надеется именно на такой исход, пишут РИА Новости.

Статус согласования участия Лесото еще уточняется. Также пока неизвестен состав потенциальной делегации. Есть вероятность, что и сам Тумисанг Мосото явится в Петербург.

Информированием по новым государствам-участникам занимается посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.