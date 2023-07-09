В Иркутске спустя месяц нашли тело ранее пропавшей маленькой девочки

В Иркутске в реке Ушаковка нашли тело полуторогодовалой девочки. Малышка утонула из-за недосмотра родителей, устроивших пикник на берегу.

В Иркутске спустя месяц нашли тело утонувшей в реке Ушаковка пропавшей полуторогодовалой девочки. Труп выловили у моста недалеко от городского торгового центра. Поиски ребенка начались 9 июня и не прекращались до сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Так, месяц назад компания взрослых вместе с малолетними детьми отдыхали на берегу реки. Пока родители отдыхали, выпивая алкоголь, дети были предоставлены сами себе. Когда отдыхающие все же вспомнили про малышей, полуторогодовалой девочки на берегу не было.

Ранее петербурженка-манипулятор попыталась утопить сына после ссоры с отцом ребенка.