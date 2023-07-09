Спасатели нашли застрявших на Эльбрусе туристов

Спасатели нашли застрявших на Эльбрусе туристов
Фото: Baltphoto

Сотрудники МЧС провели поисковую операцию после сообщения четырех туристов, отправившихся на Эльбрус. Непогода не дала путешественникам спуститься -люди застряли на высоте более пяти километров.

Сотрудники МЧС выдвинулись на помощь туристам, которые застряли на Эльбрусе. Четыре человека оказались на высоте около 5,3 тысяч метров, когда на горе разбушевалась непогода. Спасатели отправились на поиски в 11:50 и смогли отыскать путешественников уже к 16 часам.

«Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из 4-х человек на высоту 3800 метров, где от дальнейшей помощи они отказались», — рассказали в пресс-службе регионального отделения МЧС.

В операции принимали участие спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России — всего пять человек.

Ранее спасатели Ленобласти попросили рыбаков быть внимательнее из-за участившихся вызовов.

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