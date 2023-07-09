В Перми подросток поджег свою 15-летнюю знакомую

В Перми подросток поджег свою 15-летнюю знакомую
Фото: Baltphoto

Подросток в Перми облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю подругу. Девушка попала в больницу, а злоумышленник — в отделение к следователям.

Подростка из Перми подозревают в покушение на убийство своей знакомой. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета региона, 8 июля юноша облил несовершеннолетнюю горючей жидкостью, а затем поджег ее. Пострадавшая находится в больнице с обширными ожогами.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Иркутске в реке Ушаковка спустя месяц поисков нашли тело полуторогодовалой девочки. Малышка утонула из-за недосмотра выпивающих родителей, устроивших пикник на берегу.

криминал пермь подросток


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Перми подросток поджег свою 15-летнюю знакомую
Спасатели нашли застрявших на Эльбрусе туристов
Верующих поздравили с праздником Тихвинской иконы Божией Матери
Потолстевшая нерпа из реки Бурная готовится вернуться в естественную среду
В Иркутске спустя месяц нашли тело ранее пропавшей маленькой девочки
Спасатели Ленобласти попросили рыбаков быть внимательнее из-за участившихся ...
Петербурженка-манипулятор попыталась утопить сына после ссоры с отцом ребенка
Путин поздравил россиян с Днем рыбака