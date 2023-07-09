Подросток-инвалид попала в больницу после опасной поездки на автобусе в Петербурге

Девушка в коляске упала и ударилась головой при повороте общественного транспорта. Медики расценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В Петербурге 8 июля в полицию поступило сообщение о травме 16-летней девушки с ограниченными возможностями. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, подросток на коляске не была пристегнута, из-за чего во время поворота автобуса с улицы Будапештской на проспект Славы она упала и ударилась головой.

«Пострадавшая — в состоянии средней тяжести — госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент все детали происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Петербурге вынесли приговор медсестре после тяжелого травмирования сироты-инвалида. Девочка упала с шестого этажа.