Петербуржцы рассказали о главных качествах потенциального партнера

Найти вторую половинку и жить долго и счастливо мечтают многие. Чтобы понять, кому отдают предпочтение мужчины и женщины, выбирая с кем пойти под венец, был проведен опрос. Он показал, что для представителей разного пола важны разные качества — кому-то важна красота, а кто-то предпочитает обращать внимание на личные качества.

Качества мужчины, которые ценят женщины

Представительницы прекрасного пола, выбирая ухажера, в первую очередь смотрят на то, как мужчина сдерживает обещания. Опрос сервиса SuperJob показал, что 38% жительниц Петербурга главным качеством настоящего мужчины считают ответственность. На втором месте обязательных требований к кандидату — честность (32%). Не менее важным для построения гармоничных отношений является и интеллект (23%).

При этом замуж женщины готовы идти за добрых (35%), надежных (30%) и порядочных (26%) людей.

А какие предпочтения у мужчин?

Идеальная женщина, по мнению мужчин из Петербурга, является умная и верная дама — такие качества отметили 25% мужчин. Кроме того, возможная спутница жизни должна быть доброй (24%) и красивой (23%). При этом на решение повести девушку под венец все же влияет внешняя «оболочка» — жениться только из-за красоты готовы 42%опрошенных. На втором месте качеств, необходимых для жены, оказался ум(22%), на третьем — верность (15%).

«Хозяйственность как ключевое качество настоящей леди женщины также упоминали значительно реже мужчин (13 и 5% соответственно), зато чаще говорили о мудрости, ответственности и целеустремленности», — следует из данных опроса.