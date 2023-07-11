Иностранец в Петербурге на Skoda наехал задним ходом на бабушку

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы разбираются с небольшим ДТП, в котором обвиняется гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ.

Выяснилось, что иностранец на автомобиле Skoda Octavia при движении по боковому проезду Новоизмайловского проспекта сбил пенсионерку. Мужчина наехал на 82-летнюю потерпевшую задним ходом. Та получила тяжкие телесные повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По делу прошло разбирательство, сейчас все уже удалось установить. В настоящее время материалы возбужденного уголовного дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Остается ожидать решения суда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на ЗСД Porsche разбился «всмятку» после столкновения с двумя грузовиками.