На восстановление Цимбалинского путепровода в Петербурге уйдет 9,2 миллиарда рублей

На восстановление Цимбалинского путепровода в Петербурге уйдет 9,2 миллиарда рублей
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Санкт-Петербурге планируют провести реконструкцию Цимбалинского путепровода. Подрядную организацию, которая займется работами, пока не нашли, зато уже обсудили все условия будущего контракта: стоимость, сроки и прочие аспекты.

Как сообщает NWPress, заявки на участие будут приниматься до 4 августа. Позднее уже подведут итоги конкурса. Подрядчика обязуют разработать всю необходимую проектную документацию.

Финансирование восстановления путепровода должно составить порядка 9,2 миллиарда рублей. Такие данные представлены на официальном портале госзакупок.

Все задачи по реконструкции Цимбалинского путепровода в Санкт-Петербурге должны выполнить до ноября 2027 года. Срок достаточно большой, но и объем работ соответствующий. На объекте расширят дорогу до четырех полос, отстроят новые подъезды, пешеходную зону и велодорожку.

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