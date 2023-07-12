Нарушителей ПДД начнут ловить на Невском проспекте

Первые комплексы фотовидеофиксации появятся на Невском проспекте. Уже к осени нарушителей начнут ловить на семи самых опасных участках главной городской магистрали.

В Петербурге на Невском проспекте появятся камеры, которые будут фиксировать автомобилистов-нарушителей. Как рассказали в пресс-службе Смольного, комплексы фотовидеофиксации разместят к осени на пересечении Невского проспекта с Большой Конюшенной улицей, Малой Садовой, Думской, улицей Марата, площадью Восстания, Литейным проспектом и набережной канала Грибоедова.

Наблюдение за перекрестками будет осуществляться в рамках проекта «Безопасный город». В настоящий момент за безопасностью на дорогах следят 990 специальных камер.

Ранее стало известно, что автомобилисты в Петербурге около миллиона раз нарушили ПДД в июне. Чаще всего водители превышали скорость.