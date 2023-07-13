Петербург стал главным городом для российских туристов-нарушителей

Туристы в России чаще всего нарушают общественный порядок в Петербурге. Гости города на Неве, знакомясь с другими людьми, часто не могут потом решить, кто будет оплачивать счет в ресторанах и барах.

Туристический сезон часто приносит радость отдыхающим, но не всегда местным жителям и стражам правопорядка. Особенно остро бурный отдых гостей города воспринимают в Петербурге.

Как отмечает издание «ТаблоСМИ», Петербург оказался в антирейтинге городов по наибольшему числу туристов-нарушителей. На город вместе с Москвой приходится около 60 тысяч тревожных сигналов в специальные ведомства.

Чаще всего туристы устраивают дебош в петербургских ресторанах и барах. Выпив, веселые люди начинают знакомиться с другими отдыхающими, потребляя напитки и различные блюда вместе. А когда дело доходит до счета посетители отказываются платить.