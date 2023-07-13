Ради премьеры фильма «Жанна Дюбарри» Джонни Депп обратился к россиянам

В России 20 июля состоится премьера фильма «Жанна Дюбарри», в котором снялся знаменитый Джонни Депп. Актер подготовил обращение к первым зрителям картины.

Один самых знаменитых пиратов киновселенных актер Джонни Депп обрадовал поклонников из России. Недавно переживший судебное разбирательство артист записал видеообращение к зрителям новой картины, которая начала показываться в московских кинотеатрах.

Основная премьера фильма «Жанна Дюбарри» запланирована в кинотеатрах страны на 20 июля. В фильме Джонни Депп играет роль Луи XV. Обращаясь к залу в форме заранее записанного видеообращения, актер призывает россиян беречь себя и обещает скоро увидеться. Также он отмечает, что очень гордится проделанной работой.

Ранее стало известно, что Джонни Депп приедет в Россию за 370 тысяч долларов и посетит экскурсию по Калининградской области.