Актер Иван Краско попал в реанимацию в Петербурге

Актер Иван Краско, сыгравший в «Мастере и Маргарите», «Улицах разбитых фонарей-6» и других картинах, попал в больницу из-за последствий инсульта.

Актер театра и кино Иван Краско госпитализирован в реанимацию клиники Алмазова с неблагоприятными последствиями инсульта, сообщает телеканал 78. Артист, которому исполнилось 92 года, почувствовал недомогание днем 13 июля — родственники экстренно вызвали скорую помощь.

Напомним, что Краско в начале января уже лежал в больнице с инсультом. Однако врачи сделали все возможное, что актер снова вышел на сцену театра. Однако новые проблемы с сердцем снова подкосили здоровье артиста.

Иван Краско запомнился зрителям своими ролями в картинах «Мастер и Маргарита» и «Улицы разбитых фонарей-6». Также актер выступает в театре.

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