Певица МакSим рассказала об алкогольной зависимости

Певица МакSим рассказала о лечении, которое проходит в специальной клинике. Артистка призналась, что борется с алкогольной зависимостью, которая мешает ей жить.

Певица МакSим записала видеообращение к своим фанатам и рассказала, что проходит лечение от алкогольной зависимости в специализированной клинике. Девушка отметила, что именно из-за проблем с алкоголем произошел срыв ее последнего концерта в Сочи.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Я осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь. Я уже долгое время нахожусь в клинике», — поделилась с подписчиками певица.

Она также отметила, что ее рука тянется к горячительным напиткам, чтобы помочь организму справиться со стрессом и печалями.

Ранее председатель Госдумы Володин предложил Джо Байдену подлечиться у врачей в России.