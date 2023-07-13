Володин предложил Джо Байдену подлечиться у врачей в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту Джо Байдену пройти медицинское обследование, так как здоровье американца вызывает вопросы у всего мира.

Президент США Джо Байден нуждается в медицинской помощи, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Россия готова принять политика в лучшем медицинском заведении страны. Осмотреть и подлечить Байдена могут в Институте имени Сербского.

Как отметил Володин, здоровье президента США вызывает вопросы не только у американского народа, но и у всего мира, «учитывая, что Соединенные Штаты Америки все больше и больше создают напряженность».

Ранее Джо Байден заявил, что собрался участвовать в президентских выборах 2024 года. Однако нынешний президент уже считается самым пожилым лидером страны во всей американской истории.