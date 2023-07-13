В Петербурге приварили голову пострадавшему от объятий Любашинскому ангелу

В Петербурге «вылечили» бронзового ангела из Любашинского сада. Посетители так крепко обнимали местную знаменитость, что чуть не обезглавили ее.

Любашинский ангел снова может не бояться потерять голову от избытка чувств посетителей сада. Так, сотрудники Водоканала надежно приварили грозящую отвалиться голову памятника — тонкая шея местного талисмана треснула из-за крепкий объятий местных жителей.

Бронзового ангела не стали снимать с постамента — все работы провели прямо на месте, не тревожа петербургскую знаменитость.

«Петербургский Водоканал просит жителей и гостей города быть бережными к городским фонтанам и скульптурам!», — отметили в ведомстве.

Ранее во дворе Городской многопрофильной больницы №2 установили памятник подвигу медиков. Однако на одной из табличек была допущена орфографическая ошибка.