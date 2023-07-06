На памятнике медикам в Петербурге исправят орфографическую ошибку

В Санкт-Петербурге администрация Городской многопрофильной больницы №2 отреагировала на орфографическую ошибку на памятнике. В скором времени «передОвать» должны поменять на правильное «передАвать».

Ошибку заметили бдительные петербуржцы на мемориале, посвященном подвигу медицинских работников. Упущение закрепилось на одной из стен мемориала прямо в клятве Гиппократа.

Ответственные лица назвали ошибку «досадной». Исправлять «передОвать» на «передАвать» будут уже в ближайшее время. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУЗ «ГМПБ №2».

Напомним, что указанный памятник с ошибкой создал петербургский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев. При этом пока не сообщалось, кто именно виновен в орфографическом провале.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет заинтересовался возведением дорогого липового сада прямо напротив Мариинского дворца.