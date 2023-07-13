Эрмитаж ждет финансирование для завершения реставрации Биржи

Эрмитаж ждет финансирование для завершения реставрации Биржи
Фото: Baltphoto

Реставрацию здания Биржи могут завершить за три года. Однако для этого проекта нужны дополнительные средства, отмечают в Эрмитаже.

В Петербурге на Стрелке Васильевского острова завершился первый этап реставрационных работ в здании Биржи. Специалисты заменили кровлю, обновили стропильную систему и провели гидроизоляцию стилобата. Фасады исторического памятника отреставрировали на 70%.

Однако Эрмитаж, который получил здание Биржи, ждет финансирование для продолжения работ. Как отмечает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, после получения средств работы будут завершены в течение трех лет. Его слова передает агентства ТАСС.

На работы планировали выделить 2,5 млрд рублей, однако оценку проводили в 2019 году. В настоящий момент этих средств не хватает.

Ранее реставраторы Эрмитажа помогли найти на раскопках в Херсонесе миллионы артефактов.

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