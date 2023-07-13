Минпромторг решил поэкспериментировать с маркировками некоторых товаров

Минпромторг решил поэкспериментировать с маркировками некоторых товаров
Фото: Unsplash

Минпромторг запускает с 1 сентября текущего года по 1 декабря 2024 года эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции. Производители смогут самостоятельно принимать решение об участии.

Минпромторг решил найти способ защитить производителей и потребителей оптоволоконной продукции и начать маркировать некоторые позиции товаров в ходе эксперимента. Как отмечает «ТаблоСМИ», производители смогут самостоятельно решить, вступают ли они в новые обязательства. Маркировки планируют ставить с 1 сентября 2023 года по 1 декабря 2024.

«…Минпромторг России планирует выработать подходы к подтверждению производства волоконно-оптического кабеля на территории РФ с использованием системы маркировки», — указано в сообщении ведомства.

Также будет прослеживаться оборот такой продукции с момента производства до непосредственной укладки.

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Минпромторг решил поэкспериментировать с маркировками некоторых товаров
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