Путин дал новые указания для технологического развития России

В Москве на площадке Центра международной торговли (ЦМТ) с 9 по 14 июля проходит Форум будущих технологий. На конференциях обсуждаются вопросы цифровизации, внедрения новых технологий для бизнеса, реализация инновационных программ в учебных заведениях. В четверг, 13 июля, президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании «Вычисления и связь. Квантовый мир» и дал ряд указаний.

Новый национальный проект

Российский президент отметил, что в стране необходимо создать экономику данных до 2030 года. Для этого в течение года нужно выработать новый национальный проект. Он будет касаться сбора, передачи, хранения и защиты различной информации. В рамках нацпроекта также планируется выделять средства на исследования в этой отрасли.

Финансирование мегагрантов

Путин поручил пересмотреть финансирование мегагрантов, которые выделяются перспективным ученым. Предлагается повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации до пяти лет. Работающему на постоянной основе исследователю готовы предоставить полмиллиарда рублей. Программа должна расширить вклад в научно-технологические решения.

Нацпроект для беспилотников

Кроме того, президент поручил утвердить до 1 сентября 2023 года национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Это должно помочь сформировать отрасли и рынки будущего, считают в Кремле.