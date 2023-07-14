В Петербурге КГИОП начал судебный спор с «Севкабель Портом» из-за ремонта

В Санкт-Петербурге Комитет по государственному контролю и охране памятников города (КГИОП) подал иск против ООО «Управляющая компания «Севкабель Порт». Причина предстоящего судебного разбирательства — ремонт.

От руководства указанной компании пытаются добиться исполнения обязательства в области сохранения, использования, популяризации и гособъектов культурного наследия. В противном случае с «Севкабель Порта» будут пытаться взыскать неустойку.

По данным КГИОП, компания не выполнила ремонт Особняка Г.К. Мессонье. Работы должны были завершить осенью 2022 года, но до сих пор ничего так и не сделано. Теперь дело пытаются решить через суд, так как мирными путями провернуть это не получилось, пишет РБК.

Первое заседание по делу уже прошло, а следующее запланировано только на сентябрь.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга требуют миллиард рублей с подрядчика реконструкции Приморского парка.