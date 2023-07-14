В Петербурге согласовали параметры застройки на месте ЛДМ

В Санкт-Петербурге градостроительная комиссия рассмотрела ряд обращений от местных застройщиков. Среди проанализированных проектов оказался проект застройки на месте Ленинградского дома молодежи (ЛДМ). Параметры для предстоящих работ уже согласовали.

Подробности реализации указанного проекта пока еще не разглашались. В настоящее время все вопросы обсуждаются с заказчиками и исполнителями.

Также в городе одобрение получили и другие проекты. Например, уже согласованы «‎СПб Реновация», «Галерная гавань» и «Терминал-Ресурс». Приняты проекты «‎ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» и «Специализированный застройщик «Белевское», пишет dp.

«Балтранзит», «БАУ СИТИ», «ЗаСтрой» и еще некоторые организации получили отказы от ответственного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге КГИОП начал судебный спор с «Севкабель Портом» из-за ремонта.