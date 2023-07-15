На Горском шоссе в Петербурге в аварии погиб мотоциклист

Утром в субботу, 15 июля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга на Горском шоссе случилась серьезная авария с участием мотоцикла. Водитель этого транспортного средства скончался.

ДТП произошло, когда 37-летний водитель микроавтобуса ПАЗ Vector NEXT при выполнении разворота не уступил дорогу мотоциклисту. Мужчина в возрасте 30 лет на Suzuki двигался в попутном направлении. Произошло столкновение.

По итогу мотоциклист скончался сразу на месте происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время по факту случившегося смертельного дорожно-транспортного происшествия проводятся все необходимые проверки. Информации о возбуждении уголовного дела пока не поступало.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга устроили драку на Невском проспекте из-за ссоры на почве ДТП.