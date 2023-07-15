Ученые Петербурга создали первое отечественное ПО для 3D-печати металлами

В Санкт-Петербурге ученые местного политехнического университета Петра Великого разработали уникальное отечественное программное обеспечение для промышленной 3D-печати металлами. Изобретение стало первым подобным в России.

Такая разработка позволит увеличить производительность в металлургической и авиационной промышленностях. Также предполагается, что она во многом поможет в судостроении. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Принтер на базе указанного ПО сможет напечатать множество деталей. Среди них выделили корабельный винт, корпус ракеты или аккумулятора. Изделия из металла смогут изобрести для разных отраслей.

Технологией уже заинтересовались Ростех и Росатом. Модернизация ПО должна продолжиться.

Ранее сообщалось, что ученые из Санкт-Петербурга решили бороться с раком с помощью золота и селена.