«Зенит» взял четвертый Суперкубок России подряд

В субботу, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» прошел футбольный матч между петербургским «Зенитом» и московским «ЦСКА». Игра была напряженной: ни одного гола с обеих сторон, из-за чего серьезно переживали болельщики. Пришлось брать пенальти.

Счет по пенальти оказался 5:4 в пользу сине-бело-голубых. «Зенит» взял четвертый Суперкубок России подряд. Такая информация представлена на официальном портале «Зенита».

В ходе игры было несколько замен, но обошлось без каких-либо серьезных нарушений.

На финале турнира OLIMPBET Суперкубок России главным судьей выступил Сергей Карасев из Москвы. Роль инспектора досталась Николаю Левникову из Сочи. У болельщиков претензий к мужчинам не оказалось, игра в этом плане прошла без происшествий.

Следующая игра «Зенита» состоится 22 июля на арене «Нижний Новгород». В рамках первого тура Мир Российской Премьер-Лиги петербургские футболисты сыграют с местным ФК «Пари НН».

Ранее сообщалось, что «Зенит» всухую обыграл «Динамо» на товарищеском матче.