«Зенит» всухую обыграл «Динамо» на товарищеском матче

В понедельник, 10 июля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге прошел товарищеский матч между местными футбольными командами «Зенит» и «Динамо». Счет по итогам игры составил 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Фанаты «Зенита» ликуют, чего нельзя сказать про поклонников «Динамо». Футболисты обошли конкурентов всухую. Победа в заключительном матче перед стартом нового сезона серьезно вдохновила игроков сине-бело-голубых.

Голы «Динамо» забили следующие игроки «Зенита»: Александр Ерохин (сразу два мяча подряд и еще один финальный) и Андрей Мостовой. Трансляция матча велась на официальном портале петербургского ФК.

Следующий матч «Зенита» пройдет в Казани. Игра в рамках Финала OLIMPBET Суперкубка России состоится уже в будущую субботу, 15 июля, в 17:00 на «Ак Барс Арене».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Фенербахче» на турнире «Кубок PARI Премьер» по пенальти.