«Зенит» обыграл «Фенербахче» на турнире «Кубок PARI Премьер» по пенальти

Футбольный клуб Санкт-Петербурга «Зенит» обошел турецких коллег из «Фенербахче» на турнире «Кубок PARI Премьер» только в серии пенальти. Там счет составил 4:3, а основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0.

Победа «Зенита» в третьем матче предсезонного международного футбольного турнира «Кубок PARI Премьер» серьезно вдохновила как игроков, так и болельщиков. Несмотря на это, сейчас ФК Петербурга все еще уступает одно очко лидеру турнира — «Црвене Звезде».

Тренер сине-бело-голубых Сергей Семак уже высказался о прошедшей игре. По его словам, вратари Михаил Кержаков и Александр Васютин отстояли матч достойно.

«Отраженные пенальти и победа, которую он принес нам всем, добавляет уверенности и настроения. Есть немного времени — решим, кто у нас будет играть в Суперкубке и кто начнет чемпионат», — привели слова спортсмена в пресс-службе «Зенита».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Малком взял награду «G-Drive. Лучший игрок».