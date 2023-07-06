Полузащитник «Зенита» Малком взял награду «G-Drive. Лучший игрок»

Бразильского полузащитника футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербурга признали лучшим футболистом сине-бело-голубых в десятом чемпионском сезоне. Победу спортсмену принесли сами болельщики, которые отдали за него 81,4% голосов.

Остальные голоса распределились между тремя другими футболистами ФК. Андрей Мостовой взял 10,5% голосов болельщиков, Густаво Мантуан получил 4,6%, а Вендел — 3,5%.

Таким образом, отрыв Малкома оказался просто огромным. Выбор болельщиков можно объяснить удачно отыгранным сезоном-2022/23. За этот период футболист провел 33 матча, забил 26 мячей и сделал 11 результативных передач. Именно это и сделало бразильского спортсмена лучшим игроком августа, октября, февраля-марта и апреля.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности скандала из-за ухода защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит»‎.