Пострадавшим от укусов соседских пчел напомнили о праве обратиться в суд

Ужаленные соседскими пчелами дачники могут обратиться в суд против владельцев пасеки. Собственника могут обязать перестать заниматься добычей меда.

Если пчелы с пасеки, которую организовал сосед по дачному участку, вредят или жалят других жителей СНТ, можно обратиться в суд. Об этом журналистам агентства РИА Новости напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Здесь можно смело опираться на статью 304 (Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения) Гражданского кодекса РФ», — отмечает парламентарий.

Если суд зарегистрирует дело и учтет вред, нанесенный насекомыми, то владельца обяжут убрать с участка пасеку. При этом Чаплин напоминает, что по закону дачникам не запрещено разводить пчел и добывать мед. Проблемы могут возникнуть только из-за недовольных соседей.

Ранее Чаплин рассказал, что можно построить на участке без согласия соседей.