В МЧС рассказали о печальной статистике из-за летнего детского отдыха

В МЧС рассказали о печальной статистике из-за летнего детского отдыха
Фото: Baltphoto

В МЧС рассказали, что ежедневно при купании на водоемах в России гибнут в среднем три или четыре ребенка. Спасатели посоветовали родителям внимательнее следить за своими чадами.

Ежедневно в водоемах России от утопления погибают три-четыре ребенка, рассказали в пресс-службе МЧС. «С начала лета на акваториях утонули уже 1112 человек, из них — 179 детей», — подчеркнули в ведомстве.

Малыши тонут из-за недосмотра взрослых: часто детей оставляют одних на пляже, пока родители купаются. Взрослые надеются, что чадо подождет их на берегу или не заметит их отсутствия из-за увлеченной игры в песке. Однако детское любопытство, которое не контролируется взрослым, приводит к трагедии.

Ранее дерматовенеролог напугал петербуржцев церкариозом после купания в пруду с утками. В водоемах могут присутствовать бактерии, вирусы и паразиты.

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