Пономарев раскритиковал игру «Зенита» против ЦСКА в матче за Суперкубок

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев остался недоволен игрой петербургского «Зенита». Игру завоевавшей Суперкубок России команды он назвал «поганой».

Выступивших против ЦСКА футболистов «Зенита» не поддержал бывший игрок московской команды Владимир Пономарев. Как передает агентство РИА Новости, ветеран отечественного футбола заметил, что сине-бело-голубые играли не в полную силу.

«С результатом не согласен. ЦСКА сыграл надежно, добротно, создал массу моментов. Честно говоря, не ожидал от «Зенита» такой поганой игры, ничего интересного не показал», — отметил Пономарев.

Однако это не помешало команде из Петербурга одержать победу против гостей — итоговый счет составил 5:4 в пользу «Зенита». В субботу, 15 июля, «Зенит» четвертый раз подряд завоевал Суперкубок России. Команда ЦСКА заняла второе место.