Кинологи раскрыли секрет собачьего языка

Собаки — умные и преданные животные. Однако чтобы жить с ними в мире и понимании, нужно учиться разговаривать с питомцем. Как отмечают кинологи, правильный собачий язык позволит животному минимизировать стресс, а хозяину — не заботиться о плохом поведении четвероногого друга.

Как собаки воспринимают речь хозяина?

Собаки воспринимают нашу речь не просто как набор звуков, а как конкретные слова. С течением жизни «словарный запас» питомца постоянно пополняется — в среднем животное способно закрепить в памяти около сотни выражений.

Однако специалисты российской кинологической федерации отмечают, что слова для собак — это команды, которые побуждают к определенному действию. Даже собственная кличка воспринимается как сигнал обратить внимание на того, кто произносит имя животного.

Как освоить собачий язык

Зная эти особенности, можно научиться правильно разговаривать с питомцем. Собаки — очень чуткие слушатели. Они реагируют не только на звук, но и на позу и мимику человека, его тембр голоса, жесты.

Показывая один и тот же знак или говоря одну и ту же команду или слово, желая добиться какого-то конкретного действия от собаки, хозяин вырабатывает у питомца своеобразную привычку — этот сигнал означат команду, например, дать лапу. Чтобы закрепить этот навык, стоит поощрять животное лакомством или поглаживанием.

Как нельзя разговаривать с питомцем

Однако не всегда все получается с первого раза — если что-то у питомца не выходит, не стоит кричать. Животное может начать защищаться или просто получит стресс. Попробуйте вернуться к дрессировке позже или смените подход, и тогда питомец будет рад угодить чуткому хозяину.