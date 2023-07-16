В карьере у СНТ Черная речка нашли труп мужчины

В карьере Северная Самарка Всеволожского района отдыхающие увидели страшную находку — в воде оказалось бездыханное тело мужчины.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти в воскресенье, 16 июля, выловили труп мужчины в карьере Северная Самарка Всеволожского района. Сообщение о страшной находке сотрудники ведомства получили от очевидцев, живущих неподалеку в СНТ Черная речка.

«Спасатели доставили погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Указанный водоём не входит в зону патрулирования отряда», — уточнили в пресс-службе отряда.

Горожан также попросили не купаться в незнакомых местах, а также не заходить в воду после распития алкогольных напитков. Также особенно внимательно следует следить у водоемов за детьми.

Так, сотрудники МЧС уже поделились печальной статистикой — ежедневно в России тонут три-четыре ребенка.