Петербургские вице-губернаторы сменили сферы своей деятельности

В Петербурге прошло череда перетасовок среди местных чиновников. Так, указом градоначальника пять вице-губернаторов города на Неве сменят «сферу интересов». Постановление о новых обязанностях вступает в силу 17 июля.

Алексей Корабельников

«Финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников продолжит заниматься координацией работы Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и Комитета финансов Санкт-Петербурга. Однако работу в Комитете по государственному заказу пока приостановит.

Николай Линченко

Вице-губернатор продолжит курировать работу Комитета по строительству, будет контролировать Комитет по градостроительству и архитектуре, однако не станет перестанет решать вопросы формирования архитектурного облика Санкт-Петербурга. На плечах Линченко остается курирование Комитета по инвестициям, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Валерий Москаленко

Вице-губернатор сменит сферу интересов с социального питания и контролю за архитектурными памятниками и сосредоточится на работе в Комитете имущественных отношений, Комитете по государственному заказу (который ранее курировал Корабельников) и Комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Анатолий Повелий

Анатолий Анатольевич продолжит занимать должности в пяти ранее курируемых комитетах, однако также начнет контролировать деятельность Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ранее руководящую должность здесь занимал Сергей Макаров, который был задержан в 2022 году за превышение полномочий.

Наталья Чечина

Вице-губернатор продолжит работу в трех комитетах: она контролирует работу Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по социальной политике, Комитета территориального развития. Однако Чечина начнет выполнять функции Валерия Москаленко и возьмется за Управление социального питания.