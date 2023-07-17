Не договорившийся о деньгах с ЦСКА Фернандес ушел в «Зенит»

Петербургский клуб «Зенит» пополнился новым футболистом. Играть за сине-бело-голубых будет бывший представитель ЦСКА Марио Фернандес.

Футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с новым участником команды. Так, на поле в скором времени выйдет играть бывший армеец Марио Фернандес. Петербургский клуб «переманил» футболиста ЦСКА после новостей о недопонимании спортсмена и руководства команды.

«[Предложение «Зенита»] возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев», — передает слова Фернандеса пресс-служба «Зенита».

Ранее ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру «Зенита» в матче за Суперкубок России. Выступление петербуржцев он назвал «поганым».