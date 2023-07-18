В МВД попросили перенести матч «Зенита» с «Ахматом»

Причина в проведении ряда масштабных мероприятий в Петербурге. В городе введут некоторые ограничения.

В МВД России обратились к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о переносе матча между «Зенитом» и ФК «Ахмат» в связи с проведением саммита Россия – Африка, а также Главного морского парада. Соответствующая информация появилась в телеграм-каналах.

Саммит Россия – Африка пройдет в Петербурге 27 и 28 июля. В связи с проведением мероприятия в Северной столице будут введены транспортные ограничения и закрыты некоторые улицы. Военно-морской парад по случаю Дня ВМФ состоится в городе 30 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что не договорившийся о деньгах с ЦСКА Фернандес ушел в «Зенит». Петербургский клуб «переманил» футболиста ЦСКА после новостей о недопонимании спортсмена и руководства команды.