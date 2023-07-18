В сентябре закончат благоустройство парка Авиаторов

В сентябре закончат благоустройство парка Авиаторов
Фото: Baltphoto

Горожане с разными увлечениями найдут чем заняться в парке. Он заинтересует любителей активного отдыха.

В парке Авиаторов в Московском районе Петербурга ведут масштабные работы по благоустройству территории. Объект будет готов к сентябрю 2023 года. Парк расположен между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами, в нем уже разместили футбольное поле, памп-трек и детскую игровую зону. Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

На данный момент обустраивают пешеходные дорожки и газоны, на очереди строительство площадок для скейтбординга, баскетбола, волейбола, обустройство комплекса для воркаута и установка силовых тренажеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти требуют миллиард рублей с подрядчика реконструкции Приморского парка.

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