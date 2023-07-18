ААНИИ: вдоль берегов Антарктиды дрейфует самый крупный в мире айсберг

Его площадь — как два Петербурга. Об этом заявили специалисты.

Самый большой айсберг на планете «проснулся» и может сдвинуться на восток, за пролив Дрейка и начать разрушаться под воздействием более теплых течений. Информацией об этом поделились в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а — крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4170 кв. км, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые Петербурга создали первое отечественное ПО для 3D-печати металлами. Такая разработка позволит увеличить производительность в металлургической и авиационной промышленностях. Также предполагается, что она во многом поможет в судостроении. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.