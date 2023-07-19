Суд встал на сторону жителя Волгограда, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен

Суд встал на сторону жителя Волгограда, купившего брендовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен
Фото: Baltphоto / Дарья Иванова

Суды трех инстанций встали на сторону магазина. Однако не Верховный.

Верховный суд РФ занял сторону мужчины из Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа купил брендовые вещи за суммы от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их фактической стоимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Россиянин заказал вещи через мобильное приложение, получил от ЦУМа сообщение о невозможности доставки товара, после чего обратился в суд, требуя прислать ему товары. Магазин подал встречный иск, объяснив, что произошел технический сбой и цены на сайте оказались в 846 раз ниже фактических. Суды трех инстанций заняли сторону магазина, но не Верховный. Решения были отменены, а дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве суд арестовал более 100 млн рублей на счетах Блиновской.

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