В Петербурге задержали владельцев «липовых» прав

В Петербурге задержали владельцев «липовых» прав
Фото: Baltphoto

Канал сбыта подделок устанавливают. Возбуждено уголовное дело.

За последние месяцы сотрудники правоохранительных органов Петербурга столкнулись с тремя эпизодами, в которых остановленные водители предъявляли поддельные водительские удостоверения. Мужчин задерживали 31 мая на Приморском шоссе, 16 июля на Советском проспекте, 12 июля на Выборгской набережной. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье 327 УК РФ. Н данный момент правоохранители устанавливают источник, где подделки были куплены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врача из Петербурга оштрафовали за подделку сведений о вакцинации за деньги. Оказалось, что женщина вносила в «Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19» ложную информацию о прививках и получала за это денежное вознаграждение от пациентов.

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