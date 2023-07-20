Памятник Уварову заменит «Крылатого гения» у СПбГУ в сентябре

К новому учебному году у здания Двенадцати коллегий появится новый памятник, который заменит скульптуру «Крылатого гения». Его «пост» займет президент Академии наук граф Уваров.

В Петербурге определили дату, когда перед главным зданием СПбГУ поменяют памятник. Так, на Градостроительном совете уже рассмотрели эскизный проект памятника министру народного просвещения Сергею Уварову. Монумент чиновнику XIX века планируют установить уже в сентябре этого года.

«Крылатый гений», который ранее стоял у входа в главное здание университета, обретет новое место обитания. Скульптура после реставрации отправится во двор Института истории СПбГУ на Менделеевской линии, дом 5.

Ранее в СПбГУ объяснили причину замены «Крылатого гения» на памятник имперскому министру. Все дело в «визуальной линии» из четырех памятников.