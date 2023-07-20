Парковочные разрешения петербуржцев начали действовать на весь район

Парковочное разрешение жителя Петербурга теперь включает не конкретную зону, в которой можно оставить машину бесплатно, а целый район, в котором проживает владелец транспорта.

Теперь в парковочных разрешениях петербуржцев, которые проживают в районе с платными парковками, указываются все парковочные зоны района, а не ближайшие к дому. Нововведения станут бессрочными.

Как отметили в комитете по транспорту, жители Центрального района теперь могут парковаться с 7801 по 7806 зонах, для Адмиралтейского района включены зоны с 7807 по 7812, для Петроградского района — с 7813 по 7818.

При этом жителям, которые уже получили разрешения с одной парковочной зоной, переоформлять документы не нужно.

Ранее стали известны адреса платной парковки на Васильевском острове. Парковка в районе станет платной с 1 ноября.