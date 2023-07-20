В дни бесплатного посещения Эрмитажа посетителей в очереди будут развлекать концертами

Гости и жители Петербурга, которые решили сходить в Эрмитаж в дни бесплатного посещения, неизбежно окажутся в многочасовой очереди. Чтобы скрасить ожидание, во дворе музея будут проходить музыкальные концерты.

Эрмитаж решил позаботиться о посетителях, которые по нескольку часов скучают, ожидая очереди в музей в дни бесплатного посещения. Так, Эрмитаж вместе с центром современных технологий в искусстве «Арт-паркинг» будут проводить концерты во дворе Зимнего дворца.

Первое мероприятие уже пройдет 20 июля, затем выступления повторятся 17 августа и 21 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Напомним, что бесплатно посетить один из главных музеев страны можно в третий четверг месяца.

Ранее стало известно, что Эрмитаж ждет финансирование для завершения реставрации здания Биржи.