Узбекская авиакомпания запустит прямые рейсы из Петербурга в Ургенч

Узбекская авиакомпания запустит прямые рейсы из Петербурга в Ургенч
Фото: Baltphoto

Из аэропорта Пулково можно будет без пересадок добраться до узбекского города Ургенч. Вылеты будут проводиться один раз в неделю по понедельникам. Первый рейс запланирован на 24 июля.

Узбекская авиакомпания Centrum Air впервые запускает рейсы из петербургского аэропорта Пулково. Первый прямой рейс до Ургенча состоится 24 июля в 12:20, прилет в узбекский город состоится в 18:50 по местному времени. «Перелеты планируются один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320», — отметили в пресс-службе Пулково.

В настоящий момент города Узбекистана являются одними из самых востребованных среди российских туристов. Рост пассажиропотока за полгода 2023 года составил 34% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, что между Петербургом и Калининградом также запустили дополнительные авиарейсы.

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