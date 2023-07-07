Между Петербургом и Калининградом пустят дополнительные авиарейсы

Авиакомпания «Россия» собралась запустить дополнительные рейсы между Санкт-Петербургом и Калининградом. На линию в указанном направлении пустят еще два самолета, так как рейсы стали пользоваться большей популярностью.

Ежедневные новые рейсы будут запущены уже с 14 июля. Вылет из Санкт-Петербурга будет происходить в 13:05 и 15:00. Обратно из Калининграда самолеты отправятся в 15:00 и 16:55. Частота перелетов с их учетом увеличится до восьми рейсов в день. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».

На маршруте от Петербурга до Калининграда будут летать воздушные судна Суперджет 100 увеличенной пассажировместимости. Предполагается, что на борту самолета регулярно будет собираться максимальное количество туристов.

Ранее сообщалось, что между Санкт-Петербургом и Стамбулом запустят дополнительные самолеты.