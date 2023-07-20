Дольщики ЖК «Дом на Васильевском» начали получать ключи

За последние годы Васильевский остров начал привлекать девелоперов, развивающих проекты бизнес-класса. Локация, по данным Смольного, в мае вырвалась в лидеры по объемам сданного жилья.

Так, пресс-служба комитета по строительству в мае 2023 года подсчитала, что на Васильевском острове только за один месяц было введено в эксплуатацию два дома, суммарно на 1563 квартиры. Для сравнения: в Приморском районе, который занимает второе место в Петербурге по темпам строительства, появилось лишь 1170 новых квартир.

Одним из проектов на Ваське, который уже могут заселить дольщики, стал ЖК «Дом на Васильевском» от застройщика «Страна Девелопмент». Он включает 244 квартиры бизнес-класса.

Причем интересно, что именно элитное жилье пользуется наибольшим спросом на Васильевском острове. По итогам первого квартала текущего года в районе было заключено 39 % договоров долевого участия от общего количества сделок на рынке премиальных новостроек. Петербуржцы и гости города купили в локации более 3 тыс. квадратных метров жилья.

Как сообщает пресс-служба «Страны Девелопмент», при разработке ЖК «Дом на Васильевском» учитывались концепции известных архитектурных бюро. Инфраструктура двора оформлена художниками в стиле фовизм и вдохновлена работами кисти Анри Матисса. Также рядом с ЖК появились арт-объекты, отсылающие к портовой айдентике.

Напомним, что жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Васильевском» — второй проект застройщика «Страна Девелопмент» в Северной столице. В 2022 году проект ЖК стал победителем премии «Move Realty Awards — 2022», а также финалист премии «Urban Awards — 2023». Кроме того, благоустройство территории новостройки вошло в топ-3 конкурса Единого ресурса застройщиков в номинации «Лучшее дворовое пространство».