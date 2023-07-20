Масло из фритюрниц фудкортов Петербурга стало топливом для морских судов

Масло из фритюрниц фудкортов Петербурга стало топливом для морских судов
Фото: Unsplash

В Петербурге впервые в России заправили морское судно новым типом экотоплива. В его состав входит масло из фритюрниц, в котором обычно жарят картошку фри и другой фаст фуд.

В порту Санкт-Петербурга впервые в России прошла заправка морского транспорта судовым топливом на основе биокомпонентов. Как рассказали в пресс-службе «Газпром нефти», топливо с низким углеродным следом помогли создать компании «Вкусно – и точка» и «Эковей».

Так, в состав нового «коктейля» для кораблей вошли низкосернистое судовое топливо «Газпром нефти» и отработанное фритюрное масло. «Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов», — заметили создатели.

Ранее диетолог объяснила, при каком условии пицца может стать самым полезным фастфудом. Кроме того, врач с оговорками разрешила есть картошку по-деревенски.

корабли новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Масло из фритюрниц фудкортов Петербурга стало топливом для морских судов
Поездки на такси могут подорожать в полтора раза из-за осенних нововведений
Дизельный проезд открыли для автомобилистов после капремонта
Тренер Кабаевой получила орден «За заслуги перед Отечеством» от Путина
Промзону во Фрунзенском районе решили застроить новым жильем
Дольщики ЖК «Дом на Васильевском» начали получать ключи
Стены Петропавловской крепости превратились в гигантский триколор перед днем ВМФ
Молодым петербуржцам предложили побороться за грант ради своих идей