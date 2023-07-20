Масло из фритюрниц фудкортов Петербурга стало топливом для морских судов

В Петербурге впервые в России заправили морское судно новым типом экотоплива. В его состав входит масло из фритюрниц, в котором обычно жарят картошку фри и другой фаст фуд.

В порту Санкт-Петербурга впервые в России прошла заправка морского транспорта судовым топливом на основе биокомпонентов. Как рассказали в пресс-службе «Газпром нефти», топливо с низким углеродным следом помогли создать компании «Вкусно – и точка» и «Эковей».

Так, в состав нового «коктейля» для кораблей вошли низкосернистое судовое топливо «Газпром нефти» и отработанное фритюрное масло. «Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов», — заметили создатели.

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