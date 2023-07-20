Госдума поддержала предложение наказывать за шумную езду по ночам

Госдума поддержала предложение наказывать за шумную езду по ночам
Фото: Baltphoto

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о штрафах за шумную езду ночью. Любителей погонять под окнами спящих могут начать наказывать рублем.

Депутаты в первом чтении поддержали законопроект, которым предлагается наделять субъекты РФ правом вводить штрафы за шумную езду на авто и мотоциклах в ночное время суток. Как отмечают в пресс-службе Госдумы, в случае принятия закона, в зависимости от вида транспорта водители могут получить штраф от пяти до 30 тысяч рублей.

«Также предусматривается возможность задержания транспортного средства с демонтированными или модифицированными глушителями», — уточняют в ведомстве.

Фиксировать нарушения будут шумомеры, которые совместят с фото- или видеокамерами.

Ранее в Госдуме приняли закон о трудовом воспитании детей в школах. Учащихся без их согласия могут привлечь к уборке территории или другим работам.

Госдума законопроект транспорт


 

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