В Госдуме приняли закон о труде в российских школах

В Госдуме в окончательном третьем чтении одобрили закон о труде в школах. Так, в Федеральном законе «Об образовании» изменят понятие «воспитание» — теперь оно будет включать действия, направленные «на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

Хотите или нет — труду быть

Школьников, которых ранее не могли заставить что-то делать в классе или в целом в школе, теперь не будут спрашивать, хотят они помогать или нет. Депутаты предлагают отменить норму, которая защищала детей от такого типа труда. Школьников смогут попросить украсить класс к праздникам, помочь в библиотеке или музее, убраться перед уроком.

«Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Профориентация для школьников

Законом также предусмотрено ввести в школах занятия по профориентации. Помимо основных тестов, которые уже проводятся в некоторых учебных учреждениях, предлагается также организовывать экскурсии на предприятия. Ответственными по такой программе станут Минпросвещения РФ.

Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Совет Федерации. Если его одобрят, закон в скором времени подпишет президент Владимир Путин.