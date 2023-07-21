Стамбул начали готовить к удару возможного землетрясения

Турецкие власти начали подготовку Стамбула к возможному землетрясению. Ранее сейсмологи спрогнозировали подземные толчки в районе Мраморного моря.

Стамбул заранее укрепят и подготовят к спрогнозированному сейсмологами землетрясению. Как отметил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки, город, где проживают около 17 млн человек, начнут готовить к буйству стихии уже на следующей неделе.

«Опасность землетрясения — это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды. В Стамбуле насчитываются 5 млн 800 тыс. независимых построек. Из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тыс. — в зоне повышенного риска», — передает ТАСС слова Озхасеки.

Ранее турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр предупредил о возможных подземных толчках в районе Мраморного моря. Из-за землетрясения могут обрушиться около 90 тысяч строений.